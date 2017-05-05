Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başbakan adayı ve Avrupa Parlamentosu eski başkanı Martin Schulz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın idam cezasını geri getirmek için bir referandum düzenlemesi durumunda Almanya'da yaşayan Türklerin oy kullanmasının imkânsız olduğunu söyledi.



Der Spiegel'e konuşan Schulz, "Türk hükümeti idam cezasını yeniden uygulamak için gerçekten bir referandum düzenlerse, şunu açıkça söylemek gerekiyor: Almanya'da yaşayan Türkler için bu tür bir oylama düzenlenemez" dedi. Schulz, "Değerlerimize ve anayasamıza aykırı bir konuda Almanya'da oylama yapılmasına izin veremeyiz" şeklinde sözlerini sürdürdü.



GABRIEL DE KARŞI ÇIKIYOR



Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de son günlerde benzer bir açıklamada bulunmuştu. Gabriel, idam cezasının Almanya'nın kırmızı çizgisi olduğunu söylemiş, idam cezasının geri gelmesi durumunda Türkiye ile AB arasındaki üyelik müzakerelerinin kesileceğini belirtmişti. Yasal düzenlemelere göre başka bir ülkedeki referandum için Almanya'da da sandık açılması Alman hükümetinin iznine bağlı. Raporu hazırlayan uzmanlar, hükümetin "anayasaya ve devletler hukuku standartlarına uygun olması durumunda izin verebileceğine" işaret ediyor.







kaynak:hürriyet