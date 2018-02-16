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Almanya'da güvenlik skandalı! PKK'lı, Başbakan'ın 2 metre önünde

ALMANYA'DA GÜVENLİK SKANDALI! PKK'LI, BAŞBAKAN'IN 2 METRE ÖNÜNDE

Başbakan Yıldırım ve Merkel'in basın toplantısında Afrin ile ilgili sahte görselleri kullanan sözde gazetecinin, PKK'lı bir terörist olduğu ortaya çıktı.

Tarih : 16 Şubat 2018, 00:50
Puan Ver : Almanya'da Güvenlik Skandalı! Pkk'lı, Başbakan'ın 2 Metre Önünde(7/10)3

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya Başbakanı Merkel ile düzenlediği basın toplantısında gösterdiği yalan yanlış fotoğraflarla provokasyon yapmaya çalışan sözde gazetecinin terör örgütü PKK yanlısı bir terörist olduğu ortaya çıktı.

BAŞBAKAN HADDİNİ BİLDİRDİ

Basın toplantısı sırasında çıkardığı fotoğraflarla Türkiye'yi karalamaya çalışan sözde gazeteciye Yıldırım, "Propaganda yapma. O elindeki fotoğraflar sahte. Gerçeği görmek istiyorsan Afrin'e gel" diyerek haddini bildirdi.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK EYLEMLERİNDE BOY GÖSTERDİ

Sözde gazetecinin Almanya'daki terör örgütü PKK'nın eylemlerinde boy gösterdiği fotoğraflar ortaya çıktı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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