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ALMANYA'DA GOLE SEVİNEN FUTBOLCU ÇAPRAZ BAĞLARINI KOPARDI, 7 AY YOK


Almanya'da Gole Sevinen Futbolcu Çapraz Bağlarını Kopardı, 7 Ay Yok
Tarih : 20 Ağustos 2017, 15:30
Puan Ver : Almanya'da Gole Sevinen Futbolcu Çapraz Bağlarını Kopardı, 7 Ay Yok(8/10)4

Almanya Bundesliga'da Hamburg'un Augsburg'la karşılaştığı mücadelede talihsiz bir an yaşandı.

Ev sahibi ekipte forma giyen sağ kanat oyuncusu Nicolai Müller mücadelenin 8. dakikasına attığı golden sonra büyük sevinç yaşarken, korner direğine çarpıp yere düşmesiyle bir sakatlık geçirdi.

ÇAPRAZ BAĞLARI KOPTU

Maça devam edemeyen Müller'in çapraz bağlarının koptuğu ve oyuncunun yaklaşık 7 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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