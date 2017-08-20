ALMANYA'DA GOLE SEVİNEN FUTBOLCU ÇAPRAZ BAĞLARINI KOPARDI, 7 AY YOK
Almanya Bundesliga'da Hamburg'un Augsburg'la karşılaştığı mücadelede talihsiz bir an yaşandı.
Ev sahibi ekipte forma giyen sağ kanat oyuncusu Nicolai Müller mücadelenin 8. dakikasına attığı golden sonra büyük sevinç yaşarken, korner direğine çarpıp yere düşmesiyle bir sakatlık geçirdi.
ÇAPRAZ BAĞLARI KOPTU
Maça devam edemeyen Müller'in çapraz bağlarının koptuğu ve oyuncunun yaklaşık 7 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Kaynak: haberinburada
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