ALMANYA'DA FECİ KAZA! YÜZLERCE YARALI
Reuters’in haberine göre, Almanya’nın güneyindeki tren kazasında ölenler var, 100’den fazla kişi de yaralandı.
Almanya'nın güneyindeki Bavyera eyaletinde iki trenin çarpışması sonucu ölenlerin olduğu ve yaklaşık 100 kişinin yaralandığı açıklandı. Reuters'ın haberine göre, kazanın Münih'in 60 kilometre güneybatısında yer alan Bad Aibling kasabasında meydana geldiği belirtildi. Yaralılar arasında durumu ağır olanlar bulunuyor. Kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Trenlerden birinin çarpışma sonrası raydan çıktığı bildirilirken, yerel polis sözcüsü Jürgen Thalmeier, trenlerin Holzkirchen ve Rosenheim istasyonları arasında, yerel saatle 06.48'de çarpıştığını aktardı.
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