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ALMANYA'DA EGZOZ GAZI SKANDALI BÜYÜYOR


ALMANYA'DA EGZOZ GAZI SKANDALI BÜYÜYOR
Tarih : 22 Nisan 2016, 16:23
Puan Ver : Almanya'da Egzoz Gazı Skandalı Büyüyor(6/10)3


Alman Otomobil devi Volkwagen'in (VW) dizel araçlarda emisyon değerlerini düşük göstermek için özel bir program kullandığını kabul etmesinin yankıları henüz geçmeden, Alman otomobil endüstrisinde yeni bir skandal ortaya çıktı. Çok sayıda otomobil üreticisi yüzbinlerce otomobili geri çağıracak.



VW skandalının ortaya çıkmasının ardından Federal Ulaştırma Bakanı Alexander Dobrindt'in (CSU) isteği üzerine inceleme başlatan Alman Motorlu Taşıtlar Dairesi, çeşitli dizel otomobilleri incelemeye almıştı. Otomobiller laboratuvar ortamının yanı sıra doğal şartlar altında yollarda da ayrı ayrı incelenmişti.



Basına yansıyan haberlere göre, testler sonucunda Alman otomobil üreticileri VW, Audi, Mercedes, Opel ve Porsche emisyon değerlerindeki düzensizlik nedeniyle 630 bin otomobili geri çağıracak.



VW dışında kullanan yok



VW'nin emisyon değerlerini düşük göstermek için kullandığı özel programın diğer otomobil üreticileri tarafından kullanılmadığı belirtilirken, inceleme sonucunda hava sıcaklığının belirli bir dereceye düşmesi durumunda egzoz gazının temizlenmesi olayının durduğu tesbit edildi.



Üreticilerden sözkonusu aksaklığın giderilmesinin istendiği, bu nedenle de VW, Audi, Mercedes, Opel ve Porsche'nin 630 bin aracı geri çağıracağı öğrenildi.



Geri çağrılması sözkonusu olan otomobillerin 230 bin Porsche Macan, VW Amarok ve Crafter, Mercedes'in A/B ve V modelleri, Audi Q5, A6, A8, Opel Zafira, İnsignia ve Cascada olduğu belirtiliyor.



Federal Ulaştırma Bakanı Alexander Dobrindt'in önümüzdeki satlerde konuya ilişkin basın toplantısı yapması bekleniyor.








Etiketler: Almanya  Da  Egzoz  Gazı  Skandalı  Büyüyor    haber

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