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almanya'da bomba alarmı... başbakan ofisi kapatıldı!

ALMANYA'DA BOMBA ALARMI... BAŞBAKAN OFİSİ KAPATILDI!

Alman polisi Başbakan Angela Merkel'in ofisinin şüpheli paket sebebiyle kapatıldığını açıkladı

Tarih : 06 Ocak 2016, 12:23
Puan Ver : Almanya'da Bomba Alarmı... Başbakan Ofisi Kapatıldı!(8/10)9


Almanya'da Başbakanlığın önünde bulunan 4 paket nedeniyle başbakanlığa giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Polis, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve diğer bakanların girişi için kullandığı Başbakanlık ana nizamiyesi yanındaki kaldırımda şüpheli posta paketleri bulunduğunu bildirdi.








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