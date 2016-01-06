ALMANYA'DA BOMBA ALARMI... BAŞBAKAN OFİSİ KAPATILDI!
Alman polisi Başbakan Angela Merkel'in ofisinin şüpheli paket sebebiyle kapatıldığını açıkladı
Almanya'da Başbakanlığın önünde bulunan 4 paket nedeniyle başbakanlığa giriş ve çıkışlar kapatıldı.
Polis, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve diğer bakanların girişi için kullandığı Başbakanlık ana nizamiyesi yanındaki kaldırımda şüpheli posta paketleri bulunduğunu bildirdi.
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