

Almanya'da Başbakanlığın önünde bulunan 4 paket nedeniyle başbakanlığa giriş ve çıkışlar kapatıldı.



Polis, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve diğer bakanların girişi için kullandığı Başbakanlık ana nizamiyesi yanındaki kaldırımda şüpheli posta paketleri bulunduğunu bildirdi.