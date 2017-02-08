ALMANYA'DA BİR OKULDA BOMBA ALARMI!
Almanya'nın doğusunda yer alan Borsdorf kentinde bomba tehditi sebebiyle bir okul tahliye edildi ardından arama başlatıldı. Ancak şuana kadar birşeye rastlanılmış değil.
Almanya'nın doğusundaki Borsdorf kentinde bomba tehdidi nedeniyle bir okul tahliye edildi. Leipzig yakınlarındaki Borsdorf kentinde bulunan teknik lisede, kimliği belirlenemeyen bir adamın öğrencilere, “çantasında patlayıcı olduğunu, bu nedenle okula girmemelerini” söylemesi üzerine yetkililer alarma geçti.
PATLAYICIYA RASTLANMADI
Polisten yapılan açıklamada incelemenin sürdüğü ancak henüz patlayıcıya rastlanmadığı ifade edildi.
kaynak:habermeydanı
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