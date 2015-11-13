Almanya'nın güneyinde bulunan Bavyera eyaletindeki bir evde "muhtemelen yedi" bebeğe ait cesetler bulundu.



Alman basınında manşetlere taşınan korkunç olay, Çek Cumhuriyeti sınırındaki Wallenfels kasabasında gerçekleşti.







Polis açıklamasında bebek sayısının "muhtemelen" ifadesiyle verilmesi, toplam sayının daha yüksek olabileceği yorumlarına neden oldu.







Açıklamaya göre, bebekler üzerinde adli inceleme devam ediyor ve sürecin "bebeklerin kötü durumları nedeniyle" gelecek haftadan önce tamamlanması beklenmiyor.