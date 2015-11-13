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almanya'da bir evde yedi bebek cesedi bulundu

ALMANYA'DA BİR EVDE YEDİ BEBEK CESEDİ BULUNDU

Almanya'nın güneyinde bulunan Bavyera eyaletindeki bir evde "muhtemelen yedi" bebeğe ait cesetler bulundu.

Tarih : 13 Kasım 2015, 15:29
Puan Ver : Almanya'da Bir Evde Yedi Bebek Cesedi Bulundu(5/10)4


Alman basınında manşetlere taşınan korkunç olay, Çek Cumhuriyeti sınırındaki Wallenfels kasabasında gerçekleşti.



Polis açıklamasında bebek sayısının "muhtemelen" ifadesiyle verilmesi, toplam sayının daha yüksek olabileceği yorumlarına neden oldu.



Açıklamaya göre, bebekler üzerinde adli inceleme devam ediyor ve sürecin "bebeklerin kötü durumları nedeniyle" gelecek haftadan önce tamamlanması beklenmiyor.








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