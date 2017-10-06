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ALMANYA'DA BAVYERA EYALETİ BAĞIMSIZLIK İSTİYOR


Almanya'da Bavyera Eyaleti Bağımsızlık İstiyor
Tarih : 06 Ekim 2017, 10:10
Puan Ver : Almanya'da Bavyera Eyaleti Bağımsızlık İstiyor(7/10)3

Bavyer Partisi, Almanya'dan ayrılmak için bağımsızlık çalışmalarına başladı. Irak ve İspanya'dan sonra Almanya da önümüzdeki günlerde referandum tartışmalarının odağında olacak.

Bavyera Partisi'nin resmi Facebook hesabından yapılan açıklamada, ' 'Bavyera'nın özgürlüğü, Bavyera'nın Federal Almanya Cumhuriyeti'nden ayrılması bizim meşru hakkımızdır!" ifadelerine yer verildi. Ayrılıkçı Bavyera Partisi, Bavyera'nın sahip olduğu zenginliğin Almanya ile paylaşılmasına karşı çıkıyor. Bavyera'nın şimdiden Katalonya'daki gelişmelerin etkisi altına girdiği belirtiliyor.

REFERANDUM TALEBİNE RET

Junge Welt gazetesinden Claudia Wangerin'in haberine göre, ayrılıkçı Bavyera Partisi yakın gelecekte Avrupa Adalet Divanı'na başvurarak, Bavyera dilinin Almanca'dan başka bir dil olduğu konusunda bilirkişi raporu talebinde bulunacak. Geçtiğimiz yıl Bavyera'dan Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bir dilekçeye yanıt veren mahkeme, Bavyera'nın Federal Almanya Cumhuriyeti'nden ayrılması konusunda referanduma gidilmesini reddetmişti.

MECLİS'TE NAZİ KRİZİ

Öte yandan seçimlerin ardından 24 Ekim'de ilk oturumunu yapacak Federal Alman Meclisi'nde kimin nereye oturacağı konusunda kriz yaşandı. Hür Demokratlar, Nazi yanlısı Almanya için Alternatif (AfD) milletvekillerinin yanına oturmaya itiraz etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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