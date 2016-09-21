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almanya'da başörtülü kadınlara saldırı

ALMANYA'DA BAŞÖRTÜLÜ KADINLARA SALDIRI

Almanya'nın Münih kentinde bir kişinin başörtülü iki kadına saldırdığı bildirildi.

Tarih : 21 Eylül 2016, 15:03
Puan Ver : Almanya'da Başörtülü Kadınlara Saldırı(0/10)


Münih polisinden yapılan açıklamada, 38 yaşındaki bir kişinin metroda, başörtülü 46 yaşındaki bir kadına ve 17 yaşındaki kızına önce peçeteler attığı, ardından da ağır hakaretler ettiği belirtildi.



Olay sırasında Müslümanlardan nefret ettiğini ve iki kadının ülkelerine gitmeleri gerektiği söyleyen saldırganın ardından kadınların üzerine yürüyerek kıza tokat attığı, annesine ise vurmak istediği ancak bunu başaramadığı kaydedildi.



Duruma müdahale eden bir kişinin saldırganın kadınları daha fazla darbetmesini engellediği belirtildi.








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