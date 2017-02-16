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almanya'da alarm! zehirli gaz çevreye yayıldı

ALMANYA'DA ALARM! ZEHİRLİ GAZ ÇEVREYE YAYILDI

Oberhausen itfaiyesinden yapılan açıklamada, fabrikada, içinde sülfürik asit bulunan bir konteynerin kırıldığı ve bu nedenle çevreye zehirli gaz yayıldığı belirtildi.

Tarih : 16 Şubat 2017, 16:51
Puan Ver : Almanya'da Alarm! Zehirli Gaz Çevreye Yayıldı(5/10)6


Oberhausen itfaiyesinden yapılan açıklamada, fabrikada, içinde sülfürik asit bulunan bir konteynerin kırıldığı ve bu nedenle çevreye zehirli gaz yayıldığı belirtildi.



Açıklamada, sülfürik asidin başka bir sıvı toplama konteynerine aktığı ve burada kimyasal reaksiyona girerek zehirli bir gaz bulutu oluşturduğu kaydedildi. Belediye de bölge sakinlerini zehirli gaza karşı uyararak, gerekli olmadığı sürece dışarı çıkılmaması, pencere ve kapıların kapalı tutulması çağrısında bulundu. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.



 



kaynak:sabah








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