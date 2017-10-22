ALMANYA'DA 9.7 MİLYON YILLIK İNSAN DİŞLERİ BULUNDU
Almanya'da geçtiğimiz sene yapılan ancak henüz açıklanan bir keşfe göre, bilinen en eski insan iskeletinden yaklaşık 4-5 milyon daha eski insan dişleri bulundu.
İnsanlık tarihini yeniden yazabilecek tartışmalı bir keşif, bilim dünyasında heyecan yarattı. Almanya'da, Ren Nehri'ne ait eski bir yatakta bulunan insan dişlerinin 9.7 milyon yıllık olduğu düşünülüyor. Bu bulgular teyit edilebilirse, bu dişler şimdiye kadar bulunan en eski insan fosilleri olacak.
İNSAN TÜRÜ, AVRUPA ÇIKIŞLI OLABİLİR
Afrika'da bulunan en eski örneklerinden yaklaşık iki kat daha eski olduğu düşünülen dişler, bilim adamları tarafından ayrıntılı bir biçimde inceliyor ve ilk sonuçlar önümüzdeki hafta yayınlanacak. Bu keşif eğer doğrulanabilirse, insanların Afrika çıkışlı olduğuyla ilgili teorilerin tamamen değişmesine sebep olabilir.
"LUCY" İLE AYNI
Almanya'daki Mainz Doğal Tarih Müzesi araştırmacıları, Eppelsheim kasabası yakınlarında bulunan dişlerin cinsiyeti bilinmeyen ve oldukça iyi korunmuş bir cesetten geldiğini söylüyorlar. Eylül 2016'da keşfedilen azı dişlerinin Etiyopya'da bulunan en eski insan iskeleti olan Lucy ile karakteristik olarak tamamen aynı olduğu belirtiliyor.
"İNSANLIK TARİHİNİ YENİDEN YAZMAMIZ GEREKECEK"
Araştırmacıları şaşkına çeviren ve doğrulanması için yürütülen çalışmalar sebebiyle üzerinden yaklaşık 1 sene geçtikten sonra açıklanan keşif için Mainz Belediye Başkanı yaptığı açıklamada, "Abartmak istemiyorum ancak bugünün ardından insanlık tarihini yeniden yazmaya başlamamız gerekecek" dedi. Bilim insanları, bulgular yayınlanmış olmasına rağmen gerçek işin asıl şimdi başlayacağını söylüyor.
Kaynak: haberinburada
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