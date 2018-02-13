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Almanya yine hükümet kurulamadı! Ana muhalefet lideri istifa etti

ALMANYA YİNE HÜKÜMET KURULAMADI! ANA MUHALEFET LİDERİ İSTİFA ETTİ

Almanya'da SPD Genel Başkanı Martin Schulz görevinden istifa etti. Schulz, Hristiyan Birlik partileri ile geçen hafta hükümeti kurma konusunda anlaştıktan sonra yeni hükümette dışişleri bakanı olmak istemişti.

Tarih : 13 Şubat 2018, 23:30
Puan Ver : Almanya Yine Hükümet Kurulamadı! Ana Muhalefet Lideri İstifa Etti(10/10)6

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Martin Schulz görevinden istifa ettiğini açıkladı.

KABİNEYE GİRMEKTEN VAZGEÇTİ

Schulz, Berlin'de SPD Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada, SPD'nin kişisel ve içerik olarak bir değişime ihtiyaç duyduğunu belirtti.

"Bugünden itibaren SPD genel başkanlık görevinden istifa ettiğim konusunda partimi bilgilendirdim." diyen Schulz, yeni hükümette kabineye girmekten vazgeçerek parti içindeki tartışmalara son vermeye katkı sağlamak istediğini söyledi.

SPD'DE OLAĞANÜSTÜ KURULTAY YAPILACAK

SPD Yürütme Kurulu'nda genel başkan adayı olarak partinin Federal Meclis Grubu Başkanı Andrea Nahles'i önerdiğini ve kurulda bu önerinin oy birliğiyle kabul edildiğini ifade eden Schulz, genel başkanlık seçiminin 22 Nisan'da Wiesbaden kentinde düzenlenecek olağanüstü kurultayda yapılacağını kaydetti.

Schulz, SPD genel başkanı olarak son kez konuştuğunu ifade ederek, görevinden kızgın veya kırgın bir şekilde ayrılmadığını kaydetti.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI İSTEMİŞTİ

Schulz, SPD'nin Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile geçen hafta hükümeti kurma konusunda anlaştıktan sonra yeni hükümette dışişleri bakanı olmak istemiş ancak parti içinde tepkilere sebep olmuştu. Bunun üzerine Schulz, yeni hükümette bakan olarak yer almayacağını ve partideki görevlerinden ayrılacağını belirtmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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