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almanya yeni yıl hediyesi olarak ücretsiz enerji verdi

ALMANYA YENİ YIL HEDİYESİ OLARAK ÜCRETSİZ ENERJİ VERDİ

Rüzgar enerjisini en iyi kullanan ülkelerden biri olarak bilinen Almanya, vatandaşlarına Yeni Yıl hediyesi olarak Ücretsiz Enerji verdi.

Tarih : 04 Ocak 2017, 10:20
Puan Ver : Almanya Yeni Yıl Hediyesi Olarak Ücretsiz Enerji Verdi(6/10)5


Rüzgar enerjisini en iyi kullanan ülkelerden biri olarak bilinen Almanya, vatandaşlarına Yeni Yıl hediyesi olarak Ücretsiz Enerji verdi.



 



Ülkemizde yeni yıla acaba elektrikler kesik mi gireceğiz soruları dönüp dolaşırken Almanya'da ücretsiz elektrik verildi. Bazı dönemlerde elde edilen enerji o kadar fazla oluyor ki bu enerji şebekeye gönderildiğinde halka ücretsiz elektrik verecek seviyeye geliyor. Böylelikle Ücretsiz Enerji devletten halkına küçük bir hediye olarak geri dönüveriyor.



Noel ve yılbaşı dönemi bu yıl da benzer bir olaya şahitlik edecek gibi duruyor. Tabi bunun tek nedeni rüzgar enerjisinden elde edilen enerjinin artmasını da göstermek yanlış olur. Noel tatili dolayısıyla ailelerini ziyarete giden vatandaşlar, fabrikaların çalışmaması ve bu yılın sıcaklık olarak diğer senelere oranlar çok daha iyi seviyede olması gibi nedenler de üretilen enerjinin elde kalması anlamına geliyor. Durum böyle olunca da tatil döneminde üretilen enerji, harcanandan çok fazla seviyeye geliyor ve hükümet bunu faturalara indirim olarak yansıtarak vatandaşının kalbini kazanıyor.



Bloomberg'de karşımıza çıkan bu haberde ücretsiz elektrik verilmesinin bir nedeni de rüzgar enerjisinden elde edilen enerjiyi dengelemenin her zaman kolay olmadığı bilgisi veriliyor. Bu nedenle de kullanıcıları harcamaya teşvik etmek için indirime gidilmesi gerekiyor ki bu enerji şebekeden çıksın. Aksi takdirde üreticiler santralleri bir süreliğine kapatmak zorunda bile kalabilirler. Kısaca hükümet elektrikleri kesmek yerine bedava elektrik dağıtarak durumu çözüyor. Bu da yapılan uygulamada iki tarafın da faydalandığını gösteriyor.



Bu durum ilk defa yaşanmıyor. Son 4 yıldır özellikle noel dönemlerinde Almanya'da vatandaşların harcadığı enerjinin bir miktarı ücretsiz oluyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini bir kez daha açık ve net bir şekilde görmüş oluyoruz.



Eğer rüzgar enerjisi kullanıyor olsaydık son günlerde ülkemizde yaşanan elektrik kesintilerinin rüzgar ve fırtına sebebiyle olduğunu düşünecek olursak özellikle geçtiğimiz günlerde tüm İstanbul'da kesilen elektriğe bakacak olursa aslında elektrik kesintisi değil de ücretsize varacak seviyede enerji üretimi olacağını tahmin etmemiz olasıydı.



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