Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

almanya türkiye'deki tank fabrikasına taş koyuyor

ALMANYA TÜRKİYE'DEKİ TANK FABRİKASINA TAŞ KOYUYOR

ALMANYA Türkiye Almanya arasındaki siyasi gerginlik iki ülke arasındaki ticari ilişkileri de etkilemeye başladı.

Tarih : 20 Nisan 2017, 14:44
Puan Ver : Almanya Türkiye'deki Tank Fabrikasına Taş Koyuyor(10/10)7


ALMANYA Türkiye Almanya arasındaki siyasi gerginlik iki ülke arasındaki ticari ilişkileri de etkilemeye başladı. Alman silah üreticisi Rheinmetairin Türkiye'de kurmayı planladığı tank fabrikasını veto etmeye hazırlanıyor.








Etiketler: Almanya  Türkiye  Deki  Tank  Fabrikasına  Taş  Koyuyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER