ALMANYA TÜRKİYE'DEKİ TANK FABRİKASINA TAŞ KOYUYOR
ALMANYA Türkiye Almanya arasındaki siyasi gerginlik iki ülke arasındaki ticari ilişkileri de etkilemeye başladı.
ALMANYA Türkiye Almanya arasındaki siyasi gerginlik iki ülke arasındaki ticari ilişkileri de etkilemeye başladı. Alman silah üreticisi Rheinmetairin Türkiye'de kurmayı planladığı tank fabrikasını veto etmeye hazırlanıyor.
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