ALMANYA TARİHİNDEKİ İLK ‘CİHATÇI İNTİHAR SALDIRISI'
Ansbach kentinde IŞİD'e bağlılık yemini eden Suriyeli mülteci, düzenlediği intihar saldırısında 15 kişiyi yaraladı. Şansölye Merkel, saldırıların ardından mülteci politikası nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu
Almanya'nın Ansbach kentinde, sığınma başvurusu reddedilen 27 yaşındaki Suriyeli bir mülteci, sırt çantasındaki bombayı patlatarak intihar saldırısı gerçekleştirdi. Olayda saldırgan ölürken, üçü ağır olmak üzere 15 kişi yaralandı. Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, saldırganın cep telefonunda IŞİD'e bağlılık yemini ettiği bir video bulunduğunu açıkladı. Herrmann, videonun olayın bir terör saldırısı olduğunu kesinleştirdiğini belirtti. IŞİD, haber ajansı üzerinden saldırıyı üstlendi.
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