

Almanya Parlamentosu Suriye'de DAEŞ'le mücadele için bölgeye askeri misyon gönderilmesini kabul etti.







Paris'teki terör saldırıları nedeniyle Fransa'nın DAEŞ ile mücadelede yardımını istediği Almanya, Suriye'deki uluslararası koalisyonu desteklemek amacıyla bölgeye bin 200 asker, bir fırkateyn ve Tornado tipi askeri keşif uçakları göndermeye hazırlanıyor.







Deutshce Welle'nin haberine göre Paris'te 130 kişinin öldüğü terör saldırısının ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel, terörle mücadelede Fransa'ya her türlü yardımı yapmaya hazır olduklarını söylemişti. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Almanya'dan daha fazla destek beklediklerini açıklamış ve Avrupa Birliği antlaşması uyarınca ortaklarından yardım talep etmişti. Suriye ve Irak'ın geniş kesimlerini ele geçiren DAEŞ Paris'teki saldırıların sorumluluğunu üstlenmişti.







UÇAKLAR BOMBARDIMANA KATILMAYACAK







Almanya altı keşif uçağıyla koalisyon ortaklarının Suriye, Irak'taki operasyonlarına destek olacak. Alman savaş uçakları bombardımana katılmayacak. ‘Augsburg' fırkateyni Doğu Akdeniz'deki Fransız uçak gemisi ‘Charles de Gaulle'yi korumak amacıyla bölgeye gönderilecek. Alman yakıt ikmal uçağı da müttefik bombardıman uçaklarının daha uzun süre havada kalabilmesine yardımcı olacak.



Muhalefetteki Sol ve Yeşiller partileri hükümetin kararı aceleye getirdiği ve mantıklı bir strateji geliştirmeksizin hesaplanamaz risk aldığı gerekçesiyle Almanya'nın destek misyonuna karşı çıkıyor.







Sol Parti Meclis Grup Başkan Vekili Jan Korte, koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'ye ret oyu kullanma çağrısında bulundu. Yeşiller partisinin savunma sözcüsü Tobias Lihndner keşif uçuşlarında toplanacak bilgilerin amaç dışı kullanılmasına izin verilmemesi gerektiğini söyledi.



Koalisyon partilerinin sözcüleri anti DAEŞ misyonunun uzun süreceğini, DAEŞ'in terör savaşından korunmak gerektiğini ve 2016 yılında Birleşmiş Milletler'den harekat yetkisi alınmasını umduklarını dile getirdi.



