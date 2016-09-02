Alman hükümetinin, İncirlik krizine de neden olan Federal Meclis'in 1915 olaylarının 'soykırımı' olarak tanıyan kararla arasına mesafe koyacağını iddia etti.



Alman milletvekillerinin İncirlik üssündeki askerleri ziyaret edebilmeleri için Alman hükümetinin Türk hükümetine yönelik bir jest yapmayı planladığı belirtildi.







'Hukuki önemi olmayan Alman Meclisinin siyasi kararı'



Der Spiegel dergisi, Almanya Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık'ın, Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert'in medyanın önüne geçerek hükümet adında Federal Meclis'in kabul ettiği 'Ermeni soykırımı' kararına mesafe koyması için açıklama yapması konusunda anlaştığı ifade edilen haberde, Almanya'nın Türkiye'nin talebine karşılık vereceği kaydedildi. Seibert'in söz konusu kararın Alman hükümeti için bir bağlılığı olmadığını ifade edeceği aktarılan haberde, ayrıca bu kararın herhangi hukuki önemi olmayan Alman Meclisi'nin siyasi bir açıklaması olduğunu açıklayacağı savunuldu.