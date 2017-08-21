Türkiye- Almanya ilişkilerinde gerilim son dönemde tırmanırken, Merkel hükümeti belirlediği "üç ayaklı" stratejiyle, Türkiye'yi ekonomik olarak baskı altına almaya çalışıyor.

AB mali yardımlarında yüzlerce milyon euroluk kesinti için Brüksel'de girişimde bulunan, ikili kapsamdaki ekonomik destekleri gözden geçiren Alman hükümetinin, üçüncü adım olarak Avrupa Yatırım Bankası (AYB) kredilerini de mercek altına aldığı öğrenildi.

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DW Türkçe'ye konuşan Alman yetkililer, Türkiye'de tutuklanan Alman ajanlarının serbest bırakılmaması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gurbetçilere yaptığı "bunlara oy vermeyin" çağrısı nedeniyle, Berlin'in ekonomik baskı oluşturmak amacıyla adımlarını sürdüreceğini kaydettiler.

Bu kapsamda, hükümet ve belediyeler açısından da önem taşıdığı iddia edilen, altyapı ve kalkınma hamlelerine büyük destek sağlayan Avrupa Yatırım Bankası kredilerinde de sınırlamalara gidileceği öğrenildi.

AYB KREDİLERİ NEDİR?

1960'lı yıllardan itibaren Avrupa Yatırım Bankası'nın bugüne kadar Türkiye'ye 25,8 milyarlık kredi verirken, yalnızca 2015 yılında 2,3 milyar eurodan fazla mali destek sağladı.

AB'nin bankası olan Avrupa Yatırım Bankası'nın hissedarları 28 üye ülke. Banka, AB politikalarının uygulanması hedefiyle hareket ediyor, AB kurumlarıyla yakın işbirliği halinde çalışmalarını yürütüyor.

Bankanın hedefi, "AB siyasi hedeflerine katkı sağlayacak, sürdürülebilir yatırım projelerine, mali destek ve uzmanlık verilmesi" olarak tanımlanıyor.

Hem kamuya hem de özel sektöre, kalkınma ve istihdama katkı amaçlı uzun vadeli yatırım kredisi veren bankanın verdiği garantiler başka kaynaklardan, diğer borç verenlerden kredi teminini de kolaylaştırıyor.

DW Türkçe'ye konuşan Alman yetkililer, AB ile tam üyelik müzakereleri yürüten ve bu nedenle aday ülkeler statüsünde Avrupa Yatırım Bankası'nın kredi desteğinden yararlanan Türkiye'den yapılacak başvuruların, artık farklı bir bakışla değerlendirilmesi beklentisinin üye ülkelere aktarıldığını bildirdi.

Kaynak: haberinburada