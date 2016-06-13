

Almanya silah satışında dünya üçüncüsü



Almanya, silah satışında ABD ve Rusya'nın ardından en çok silah satan ülke oldu. İngiliz "Jane's" dergisi, 2015 yılı silah satış raporunu açıkladı. Rapora göre, Almanya 2015 yılı içerisinde 4.78 milyar Dolarlık (yaklaşık 4.2 milyar Euro) silah sattı. Spiegel Online'de yer alan haberde, Almanya'nın gerçekleştirdiği 4.78 milyar dolarlık silah satışı içerisinde küçük silahlar ve mühimmatın dahil olmadığı yer aldı.



Rapora göre, Almanya'nın silah satışının yüzde 29'u Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerine gerçekleşti. En önemli silah alıcısı Suudi Arabistan olurken, Cezayir, Mısır ve Katar Almanya'dan silah alan ülkeler arasında ön sıralarda yer aldı. Almanya bir önceki sıralamada, dünya silah satışı listesinde beşinci sırada bulunuyordu. Almanya'nın 2016 sıralamasında ise dördüncü sırada yer alması bekleniyor.



Jane's dergisine göre, Fransa, silah satışını yeniden hızlandırmaya başladı. Fransa'nın 2016 yılı içerisinde yaklaşık 6 milyar dolarlık silah satışı gerçekleştirmesi bekleniyor. 2018 yılında Fransa'nın silah satışında Rusya'yı geçeceği tahmin ediliyor.



Dünya'daki en büyük silah alıcısı ülke yine Suudi Arabistan oldu. Derginin raporuna göre, Suudi Arabistan 2015 yılı içerisinde 9.3 milyar dolarlık silah alımı gerçekleştirdi