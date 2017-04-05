Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

almanya siber ordu kurdu

ALMANYA SİBER ORDU KURDU

Almanya sanal savaşlara karşı ordu içerisinde ayrı bir birim kurdu. Alman Savunma Bakanlığı, kara, deniz ve hava kuvvetlerine paralel olarak siber ordu kurdu.

Tarih : 05 Nisan 2017, 12:15
Puan Ver : Almanya Siber Ordu Kurdu(6/10)7


Merkezi Bonn kentinde bulunan siber ordunun açılışı bugün Alman Savunma Bakanı Von der Leyen tarafından gerçekleştirilecek. Siber ordunun başında Korgeneral Ludwig Leinhos bulunuyor.



İlk etapta 260 bilgisayar uzmanının görev alacağı siber ordu, 1 Temmuz itibariyle ilave birimlerin de göreve başlamasıyla, 13 bin 500 kişiyi bulacak. Siber ordunun 2021 yılına kadar 15 bin kişiye ulaşması bekleniyor.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Almanya  Siber  Ordu  Kurdu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER