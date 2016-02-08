ALMANYA ŞANSÖLYESİ MERKEL TÜRKİYE'DE
Almanya Başbakanı Angela Merkel Türkiye'ye geldi.
Almanya Başbakanı Angela Merkel Türkiye'ye geldi.
Merkel ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret etti. Atatürk'ün mozolesine çiçek bırakan Merkel saygı duruşunda bulundu.Anıtkabir'in ardından Çankaya Köşkü'ne geçen Almanya Şansölyesi Angela Merkel burada Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından resmi törenle karşılandı.Merkel'in bugünkü Ankara ziyaretinde Türkiye-AB ilişkileri ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya yaşanan göç dalgası konularının ağırlıklı olarak ele alınması bekleniyor.
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