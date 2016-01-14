

Bakan Thomas De Maiziere, Alman Birinci Televizyon kanalı ARD'ye verdiği demeçte "Saldırganın kimliğinin ortada hiçbir şüphe kalmaksızın açıklığa kavuştuğu söylenemez. Kimlik sadırgana mı ait? Bu henüz kesin değil" dedi.







Almanya içişleri bakanı, "Türkiye'nin IŞİD'le kararlı biçimde mücadele etmediği' yönündeki eleştirilere ise katılmadı.







De Maiziere, geçen yıl sonbaharda Ankara'da düzenlenen saldırının ardından Türk hükümetinin IŞİD'e karşı tavrını çok net bir biçimde ortaya koyduğunu söyledi.







Türkiye İstanbul'daki Alman uzmanları bilgilendiriyor







De Maiziere, Türk meslektaşı Efkan Ala'nın olayı araştırmak için İstanbul'a giden Federal Kriminal Dairesi'nden dört uzmanın soruşturmanın bütün ayrıntıları hakkında bilgilendirileceği sözünü verdiğini belirtti.







Alman içişleri bakanı saldırıda özellikle Alman turistlerin hedef alınıp alınmadığının da araştırıldığını söyledi.







Thomas De Maiziere İstanbul temaslarının ardından yaptığı açıklamada, şu ana dek edinilen bilgilere göre saldırının özellikle Almanlara yöneldiğine dair henüz bir kanıt bulunmadığını söylemişti.



'Türkiye tehlikeyi hafife aldı'







Almanya'da ise saldırının ardından Türkiye'nin IŞİD'le yeterince mücadele edip etmediği tartışılıyor.







Sosyal Demokrat Parti Meclis Grup Başkan Yardımcısı Ralf Mützenich, Türkiye'de durumun endişe verici boyutta olduğunu söyledi.







Deutschlandfunk radyosuna konuşan Sosyal Demokrat Partili politikacı, Türkiye'nin IŞİD tehlikesini hafife almış olabileceğini söyleyerek, "IŞİD'in Türkiye'de rahat hareket etmesi, ülkeyi zorluyor. Erdoğan ve hükümeti çok uzun süre Esad rejimine zarar vermek için her grupla işbirliği yaptı. Bu nedenle Ankara büyük olasılıkla IŞİD'e de belirli oranda hareket alanı sağladı. Türk hükümeti şimdi Suriye ya da Irak'ta durumun ne kadar zor olduğunu anladı" dedi.