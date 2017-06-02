

Almanya'nın, Türkiye ile yaşadığı İncirlik gerilimi konusunda ABD ile temaslarda bulunduğu, İncirlik'ten olası çekilme durumunda Alman birliğinin yeni üslerine nakledilmesi için lojistik destek istediği öğrenildi.







DW Türkçe'nin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Türkiye ile İncirlik konusunda uzlaşma ihtimalini zayıf gören Berlin yönetimi, Tornado keşif uçakları ile yakıt ikmal uçağını Ürdün'de konuşlandırma seçeneği üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.







Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelecek ve son bir kez soruna çözüm bulmayı deneyecek. Almanya, ziyaret sonrasında nihai kararını verecek.







kaynak:milliyet