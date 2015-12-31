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almanya, incirlik'e 4 tornado daha yolluyor

ALMANYA, İNCİRLİK'E 4 TORNADO DAHA YOLLUYOR

Patriot füze savunma sistemlerini Türkiye'den çeken Almanya, IŞİD'e karşı kullanılmak üzere İncirlik'e 4 Tornado uçağı daha gönderiyor

Tarih : 31 Aralık 2015, 09:43
Puan Ver : Almanya, İncirlik'e 4 Tornado Daha Yolluyor(8/10)6


Almanya, ocak başında İncirlik'e 4 Tornado keşif uçağı daha gönderiyor. DW'nin haberine göre, Schleswig-Holstein eyaletindeki Fliegerhorsten ve Rheinland-Pfalz eyaletindeki Büchel'deki üslerden ikişer uçağın, 5 Ocak'ta İncirlik'e uçacağı açıklandı.



Alman Hava Kuvvetleri Sözcüsü, dpa haber ajansına yaptığı açıklamada, ocak aortasından itibaren toplam 6 Alman Tornado uçağının İncirlik'ten Suriye'deki keşif uçuşlarına katılarak IŞİD'e karşı uluslararası koalisyona destek olacağını belirtti. Sözcü, aralık ortasında İncirlik'ten uçuşlara başlayan ilk 2 Tornado'nun ocak başında Almanya'ya geri döneceğini, yerlerine ocak ayının ikinci haftasında 2 Tornado'nun gönderileceğini söyledi.








Etiketler: Almanya  İncirlik  E  4  Tornado  Daha  Yolluyor    haber

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