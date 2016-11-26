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almanya incirlik üssü'ne alternatif arıyor

ALMANYA İNCİRLİK ÜSSÜ'NE ALTERNATİF ARIYOR

Alman ordusunun, İncirlik Askeri Üssü'ne alternatif olabilecek yerler aramaya başladığı belirtildi.

Tarih : 26 Kasım 2016, 12:30
Puan Ver : Almanya İncirlik Üssü'ne Alternatif Arıyor(10/10)7


Almanya Savunma Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, Adana'daki İncirlik Üssü'ne alternatif yer arayışı çerçevesinde bir heyetin incelemelerde bulunmak üzere yarın Ürdün'ün başkenti Amman'a gideceği belirtildi.



ÜÇ SEÇENEK: ÜRDÜN, Kuveyt, Kıbrıs



Deutsche Welle'in haberine göre, Bakanlık sözcüsü, bölgedeki üç ülkenin seçenekler arasında bulunduğunu kaydetti. Bild gazetesinde yayımlanması beklenen habere göre, Ürdün'ün yanı sıra Kuveyt ve Kıbrıs da seçenekler arasında yer alıyor.



"ACİL BİR DURUM OLURSA DİYE YENİ SEÇENEKLER HAZIRLIYORUZ"



Savunma Bakanlığı sözcüsünün verdiği bilgilere göre, ancak İncirlik Üssü'nde konuşlandırılan Alman ordusuna ait Tornado keşif uçaklarının başka bir yere aktarılmasına ilişkin somut planlar bulunmuyor. Sözcü, yapılacak incelemelerin acil bir durum halinde başka seçeneklerin devreye sokulmasına katkı sağlayacağını belirtti. Sözcü, ayrıca şu aşamada Alman birliğinin İncirlik Üssü'nden çekilmesini gerektirecek bir durum bulunmadığına işaret etti.



GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASINA ONAY VERİLMİŞTİ AMA…



İncirlik Üssü'nde görev yapan Alman birliği, Suriye ve Irak'ta DAEŞ'e karşı yürütülen uluslararası mücadeleye Tornada keşif uçakları ve havada yakıt ikmali ile destek veriyor. Alman Meclisi'nde 10 Kasım'da yapılan oylamada, İncirlik Üssü'nde konuşlandırılan Alman birliğinin görev süresi koalisyon partilerinden milletvekillerinin oyları ile uzatılmıştı. Ancak hükümet ortaklarından Sosyal Demokrat Parti'ye mensup milletvekilleri, görev süresinin uzatılmasına hazırlanan ek protokol sayesinde onay verdi. Bu ek protokol İncirlik Üssü'ne alternatif yerlerin aranması öngörüyor.



 



kaynak:milliyet








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