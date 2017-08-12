Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Grup Isparta Meyve Suyu Üretim Tesislerinin açılış töreninde konuştu. Almanya ile ilişkilere değinen Erdoğan, "Hollanda'nın 16 Nisan halk oylamasında ilişkilerimizi sebepsizce germesinin kendi seçimleri olduğunu gördük. Şimdi aynı taktiği Almanya izliyor. İnanıyorum ki seçimlerden sonra onlar da normale dönecek." açıklamasında bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"AYNI TAKTİĞİ ALMANYA İZLİYOR"

Hollanda'nın 16 Nisan halk oylamasında ilişkilerimizi sebepsizce germesinin kendi seçimleri olduğunu gördük. Şimdi aynı taktiği Almanya izliyor. İnanıyorum ki seçimlerden sonra onlar da normale dönecek.

Ülkemize yönelik haksız ve mesnetsiz suçlamalarla turistlerin gözünün korkutulması izah edilemez. Antalya'daki otellerimizin doluluğu dün itibariyle yüzde 80'lere ulaşmıştır. Ne oldu? Türkiye'yi seven yine geliyor.

"ÜLKEMİZE GÜVENENLER PİŞMAN OLMAYACAKTIR"

Artık Isparta'nın meyveleri bu fabrikada ayrı bir değer kazanacak. Bölgemizdeki meyve üreticileri ürünlerini değerlendirmek için yeni bir imkana kavuştular. Meyve suyu fabrikamız onlara da hayırlı olsun. Anadolu Grubu şehrimizde 110 milyon liralık yatırımla içecek şişeleme makinası açtı. Bu tesisin de hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye üzerinde sürekli soru işaretleri oluşturulmaya çalıştırıldığı dönemde yapılan bu yatırımlar uluslararası boyutta ayrıca bir önem arzediyor. Ülkemize güvenen, yatırım yapan hiç kimse pişman olmamıştır, olmayacaktır.

"DEMOKRASİMİZ VE EKONOMİMİZLE DİMDİK AYAKTAYIZ"

Türkiye'nin hukuk ülkesindeki titizliği birçok Batı ülkesinden çok daha ileri düzeydedir. Terörle bu boyutta mücadele edip de bizim kadar serinkanlılığını koruyan pek az ülke olduğunu görüyoruz. 15 Temmuz'da bir tehdit yaşamamıza rağmen demokrasimiz ve ekonomimizle dimdik ayaktayız.

' 'ANTALYA'DA OTELLERİN DOLULUK ORANI YÜZDE 80'LERE ULAŞTI"

Şu anda Antalya'da otellerimizin doluluk oranı yüzde 80'e ulaşmıştır. Ne oluyor, yapıyorsunuz ama buraları doluyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan rüzgar enerjisi ihalesine katılan 8 firmanın dördü Alman firmasıydı. Aynı şekilde diğer uluslararası yatırımcılar da ülkemizdeki projelerini askıya almak bir yana hızlandırmayı tercih ediyor.

"YOĞUN BİR ŞEKİLDE YATIRIMLAR DEVAM EDİYOR"

Geçtiğimiz Isparta Şehir Hastanesi için Japonlar ve Türk işbirliğiyle adım atıldı ve Japonlar bu kredinin yüzde 80'ini temin etti. Aynı şeyi güneş enerjisinde görüyoruz. Son aylarda yoğun bir şekilde bu yatırımlar devam ediyor. Biz keseri sadece kendimize yontmadık. Her zaman birlikte çalışalım çağrısını yaptık. Uluslararası yatırımcıların ülkemize olan güvenleri artarak sürüyor.

"GİRİŞİMCİLERE CAZİP İMKANLAR SAĞLIYORUZ'^'

14 yıl içerisinde Türkiye'nin aldığı yatırım 181 milyar dolar. Gerek Yatırım Destek Ajansı'mız olsun gerek diğer ilgili kurumlarımız olsun, uluslararası kurumlara yeni yatırımları için her türlü desteği sağlamaya hazır.

OHAL girişimcilerimizin, sanayicilerimizin yaptığı yatırımların önünü kesmeye değil, onları güvence altına almaya yöneliktir. Sağladığımız teşviklerle girişimcilere oldukça cazip imkanlar sağlıyoruz.

Kaynak: haberinburada