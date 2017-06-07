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almanya ile incirlik görüşmesi!

ALMANYA İLE İNCİRLİK GÖRÜŞMESİ!

Milli Savunma Bakanı Işık, Alman mevkidaşı Von Der Leyen ile telefonda görüştü. Görüşmede İncirlik konusu ele alındı.

Tarih : 07 Haziran 2017, 17:22
Puan Ver : Almanya İle İncirlik Görüşmesi!(10/10)8




Almanya Savunma Bakanı Von Der Leyen ile Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, İncirlik'teki Alman askeri unsurlarının Ürdün'e intikali konusundaki karara ilişkin bir telefon görüşmesi yaptı.



Görüşmede iki bakan, intikalin detayları ile ilgili yakın temas içinde kalınması konusunda mutabakata vardı.



 



kaynak:sabah










Etiketler: Almanya  İle  İncirlik  Görüşmesi    haber

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