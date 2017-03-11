

Alman hükümetinin, üzerinde PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının yer aldığı bez parçalarını yasakladığı iddia edildi.







Spiegel dergisinin haberinde, Alman hükümetinin ülkede faaliyetleri yasak olan PKK terör örgütüne karşı tutumunu sertleştirdiği belirtildi.







Almanya İçişleri Bakanlığının 2 Mart'ta eyaletlere ve güvenlik birimlerine 5 sayfalık bir yazı gönderdiği ifade edilen haberde, İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere'nin üzerinde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının bulunduğu bez parçalarını yasakladığı kaydedildi.







kaynak:habertürk