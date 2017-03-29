

Alman Süddeutscher Zeitung gazetesi ile Alman yayın kuruluşları NDR ve WDR'den flaş iddia... Alman yetkililer, Milli İstihbarat Teşikilatı (MİT) tarafından gönderilen FETÖ'cülerle ilgili bir listeyi suistimal etti. Dosyada 300 FETÖ yandaşı ve 200 kadar dernek ve okula ilişkin bilgiler yer alırken, bazı eyaletler, söz konusu isim ve kurumları "Türkiye tarafından izleniyorsunuz, dikkat edin" diye uyardı.







kaynak:sabah