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ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANI'NIN AB'YE YAZDIĞI ERDOĞAN MEKTUBU ORTAYA ÇIKTI


Almanya Dışişleri Bakanı'nın AB'ye Yazdığı Erdoğan Mektubu Ortaya Çıktı
Tarih : 04 Ağustos 2017, 21:40
Puan Ver : Almanya Dışişleri Bakanı'nın Ab'ye Yazdığı Erdoğan Mektubu Ortaya Çıktı(9/10)5

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Türkiye ile ilgili olarak 24 Temmuz tarihinde AB yetkililerine bir mektup yazdığı ortaya çıktı.

Alman Der Spiegel dergisi, Gabriel'in AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn'a yazdığı mektupta Ankara'ya yönelik daha sert önlemler alınması çağrısı yaptığını yazdı.

ERDOĞAN'A NET BİR YANIT VERİLMESİNİ İSTEMİŞ

Spiegel'in haberine göre mektupta "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın politikalarının Avrupa değerler sistemiyle açık bir tezat içinde olduğu ve net bir yanıt gerektirdiği" ifadesi yer aldı.

"MALİ YARDIMLAR KISILSIN, SİVİL TOPLUM YARARINA KULLANILSIN"

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Gabriel'in mektupta "ilişkileri iyileştirmek için gösterilen çabaların Ankara'nın giderek daha agresif ve yapıcı olmayan politikalarıyla boşa çıkarıldığını" belirttiği ve "Türkiye için üyelik öncesi mali yardımların kısılarak hükümetin değil Türk sivil toplumunun yararına kullanılmak üzere demokrasi ve hukukun üstünlüğü alanlarıyla sınırlandırılmasını" önerdiği kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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