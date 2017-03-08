ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANI'NDAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI
Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, "İki ülke ilişkileri normale dönmeli" dedi. Alman Bakan, "Çavuşoğlu ile görüşme zorlu geçti" diye konuştu.
Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, "İki ülke ilişkileri normale dönmeli" dedi. Alman Bakan, "Çavuşoğlu ile görüşme zorlu geçti" diye konuştu.
Gabriel, "Ne kadar tartışma ve farklılıklarımız olsa da görüşmekten başka bir alternatif yok çünkü yalnızca o zaman Almanya ve Türkiye arasında adım adım normalleşen ve dostane ilişkilere geri dönülür" dedi.
kaynak:habertürk
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