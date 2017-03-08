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almanya dışişleri bakanı'ndan türkiye açıklaması

ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANI'NDAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, "İki ülke ilişkileri normale dönmeli" dedi. Alman Bakan, "Çavuşoğlu ile görüşme zorlu geçti" diye konuştu.

Tarih : 08 Mart 2017, 13:46
Puan Ver : Almanya Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye Açıklaması(5/10)4


Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, "İki ülke ilişkileri normale dönmeli" dedi. Alman Bakan, "Çavuşoğlu ile görüşme zorlu geçti" diye konuştu.



Gabriel, "Ne kadar tartışma ve farklılıklarımız olsa da görüşmekten başka bir alternatif yok çünkü yalnızca o zaman Almanya ve Türkiye arasında adım adım normalleşen ve dostane ilişkilere geri dönülür" dedi.



 



kaynak:habertürk



 








Etiketler: Almanya  Dışişleri  Bakanı  Ndan  Türkiye  Açıklaması    haber

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