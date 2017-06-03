ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANI GABRİEL TÜRKİYE'YE GELİYOR
Almanya Federal Cumhuriyeti (AFC) Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, 5 Haziran'da Türkiye'ye geliyor.
Dışişleri Bakanlığı, Almanya Federal Cumhuriyeti (AFC) Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in, 5 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ziyaret vesilesiyle yapılacak görüşmelerde, Türkiye-AFC ikili ilişkileri ile güncel, bölgesel ve uluslararası konuların ele alınacağı belirtildi.
kaynak:milliyet
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