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almanya dışişleri bakanı gabriel türkiye'ye geliyor

ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANI GABRİEL TÜRKİYE'YE GELİYOR

Almanya Federal Cumhuriyeti (AFC) Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, 5 Haziran'da Türkiye'ye geliyor.

Tarih : 03 Haziran 2017, 09:21
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Dışişleri Bakanlığı, Almanya Federal Cumhuriyeti (AFC) Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in, 5 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ziyaret vesilesiyle yapılacak görüşmelerde, Türkiye-AFC ikili ilişkileri ile güncel, bölgesel ve uluslararası konuların ele alınacağı belirtildi.



 



 



kaynak:milliyet








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