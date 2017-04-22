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almanya dışişleri bakanı gabriel açıklaması

ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANI GABRİEL AÇIKLAMASI

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Avrupa Birliği'nin (AB), Türkiye ile müzakereleri durdurmasına karşı çıkarak, gelecekte ele alacakları birçok konunun bulunduğunu söyledi.

Tarih : 22 Nisan 2017, 16:25
Puan Ver : Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel Açıklaması(5/10)4


Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Avrupa Birliği'nin (AB), Türkiye ile müzakereleri durdurmasına karşı çıkarak, gelecekte ele alacakları birçok konunun bulunduğunu söyledi.



Gabriel, Rheinische Post gazetesine verdiği röportajda, anayasa değişikliği halk oylamasından sonra AB'nin, Türkiye ile müzakereleri durdurma ihtimaline ilişkin bir soruya, "(Türkiye'ye ilişkin) 'Şimdi artık hiç konuşmak istemiyoruz' sloganı gibi kısa devre kararlar bizi ileriye götürmez. Bir günden sonrası her zaman vardır. Deniz Yücel'den AB'ye, Suriye'deki kanlı ihtilafa kadar Türkiye ile konuşacağımız konular bitmiyor." yanıtını verdi.



 



kaynak:haberler








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