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almanya can dündar'ı cumhurbaşkanlığı'nda ağırlayacak

ALMANYA CAN DÜNDAR'I CUMHURBAŞKANLIĞI'NDA AĞIRLAYACAK

'Terör örgütü FETÖ ve PKK adına faaliyette bulunmak' suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılan Can Dündar'a dün geçici kimlik veren Almanya'dan bir hamle daha geldi. Terör örgütlerini meşru gösteren Cumhuriyet'e desteğini yineleyen Almanya, Dündar'ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ağırlayacak.

Tarih : 04 Kasım 2016, 17:31
Puan Ver : Almanya Can Dündar'ı Cumhurbaşkanlığı'nda Ağırlayacak(5/10)6


Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck'un gelecek hafta, "terör örgütü FETÖ ve PKK adına faaliyette bulunmak" suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılan eski Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Dündar'ı kabul edeceği açıklandı.



DW Türkçe'de yer alan habere göre, Alman Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada Dündar ile görüşmenin pazartesi günü cumhurbaşkanlığı konutu Bellevue Sarayı'nda gerçekleşeceği belirtildi.








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