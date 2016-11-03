ALMANYA CAN DÜNDAR'A GEÇİCİ PASAPORT VERDİ
FETÖ ve PKK'yı meşru gösteren Cumhuriyet gazetesine yönelik başlatılan operasyonda hakkında yakalama kararı çıkarılan eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a, Almanya tarafından geçici pasaport verildi.
Türkiye'de yürütülen soruşturmalar nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunan Cumhuriyet gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a, Almanya tarafından geçici pasaport verildiği öğrenildi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Can Dündar'a verilen geçici pasaport, Dündar'ın Türk pasaportu iptal edilse bile, yasal bir şekilde Almanya'da kalabilmesine ve yurt dışına seyahat edebilmesine imkan sağlıyor.
Alman makamları tarafından yalnızca istisnai durumlarda verilen geçici pasaport, “yabancılar için seyahat belgesi" ya da Almanca adıyla “Reiseausweis für Auslaender" olarak da biliniyor.
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