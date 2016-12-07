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ALMANYA BÜYÜKELÇİSİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA ÇAĞIRILDI


ALMANYA BÜYÜKELÇİSİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA ÇAĞIRILDI
Tarih : 07 Aralık 2016, 17:25
Puan Ver : Almanya Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na Çağırıldı(7/10)5


TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı'nın Almanya ziyareti sırasında polisin kötü muamelesine maruz kalmasıyle ilgili Almanya Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı.



TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Almanya ziyareti sırasında yaşadıklarını Meclis'te gazetecilere anlattı.



Almanya ziyareti sırasında kaybettiği çantasında pasaportunun da bulunduğunu belirten Bahçekapılı, konsolosluk yetkililerinin durumla ilgilendiğini ve geçici pasaport verdiklerini söyledi.



Köln Havalimanından çıkarken Alman polisinin kötü muamelesine maruz kaldığını ifade eden Bahçekapılı, "İncitici oldu gerçekten ülkem adına. Bu benimle ilgili bir sorun sadece. Bireysel olarak da çok üzüldüm. Ben bu ülkenin parlamenteriyim. Biz Alman veya yabancı parlamenterlere nasıl saygı, nezaket gösteriyorsak onlardan da aynı şekilde saygıyı ve nezaketi beklemek hakkımız. Ama maalesef böyle bir uygulama olmadı. Kötü bir an geçirdim" diye konuştu.



 



 



kaynak:ntv








Etiketler: Almanya  Büyükelçisi  Dışişleri  Bakanlığı  Na  Çağırıldı    haber

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