Askeri istihbarat uzmanı emekli Tuğgeneral Fahri Erenel, Almanya'nın İncirlik'e alternatif üs arayışının siyasi blöf olduğunu belirtti.



Türkiye'nin Alman milletvekillerinin İncirlik Üssü'nü ziyaretine izin vermemesinin ardından Almanya'da "Türkiye dışındaki ülkelerin üslerini alternatif olarak kullanabiliriz" tartışması başladı. Alman uçaklarının Kuveyt, Ürdün veya Kıbrıs'taki askere üslere taşınabileceği gündeme geldi. Almanya Başbakanı Angela Merkel ise alternatifin Ürdün olabileceğini açıklandı. Tartışmalar devam ederken, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, dün görüştüğü ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson'dan Türkiye'nin İncirlik Üssü'ne ziyaret izni vermesi konusunda destek istedi.







kaynak:Sabah