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ALMANYA BAŞBAKANI MERKEL'DEN ‘ERDOĞAN' ŞİİRİNE SERT TEPKİ


ALMANYA BAŞBAKANI MERKEL'DEN ‘ERDOĞAN' ŞİİRİNE SERT TEPKİ
Tarih : 04 Nisan 2016, 17:12
Puan Ver : Almanya Başbakanı Merkel'den ‘Erdoğan' Şiirine Sert Tepki(10/10)10


Almanya Başbakanı Merkel, Başbakan Ahmet Davutoğlu ile dün yaptığı telefon görüşmesinde, hakaretler içeren şiirin sözlerinin kabul edilemeyeceğini çok açık bir dille vurguladı. Başbakan Merkel metni yayınlayan kanalın programı kaldırdığına işaret ederek, sonuca dikkat çekti. Telefon görüşmesiyle ilgili bilgi veren Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Merkel'in şarkının sözlerini “Bilinçli olarak yaralayıcı” diye nitelediğini vurguladı.



BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ



Seibert, Merkel'in aynı zamanda düşünce ve basın özgürlüğünün Almanya'daki yüksek önemini vurguladığını, ancak bunun da sınırsız olmadığını söyledi. Hükümet sözcüsü şöyle konuştu:



“Telefon görüşmesinin ana konusu Türkiye ile AB arasındaki mülteci sözleşmesinin uygulanmasıydı. Bunun yanında şiirin metni de gündeme geldi. İki başbakan da şiirin bilinçli yaralayıcı olduğu değerlendirmesinde anlaştı. Başbakan Merkel, metni yayınlayan kanalın bu programı kaldırdığı sonucuna da dikkat çekti. Bunun yanında Başbakan Merkel, ülkemizde basın ve düşünce özgürlüğünün yüksek değerini bir kez daha vurguladı. Mizah, basın ve düşünce özgürlüğüne girer, ama sınırsız da değil.”



ÖZÜR DİLEDİ Mİ



Zaten şiiri okuyunca, bunun maksatlı yazıldığını herkesin fark ettiğini belirten hükümet sözcüsü, bir gazetecinin “Başbakan Merkel, bu şiirden dolayı özür diledi mi?” sorusuna, “Telefon görüşmesiyle ilgili söylenecekleri söyledim” demekle yetindi. Hükümet sözcüsü şiir konusunu Başbakan Merkel'in mi yoksa Başbakan Davutoğlu'nun mu gündeme getirdiği sorusuna da açıklık getirmek istemedi.



NE OLMUŞTU



Önce devlet televizyonu NDR'nin "Extra 3" adlı programında, Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerine eleştirel bir video klip yayınlandı. Türkiye, Alman büyükelçiyi Dışişleri'ne çağırdı. Alman büyükelçinin Türk Dışişleri'ne çağrılması Alman kamuoyunda yoğun tartışma yarattı. Ardından kabare sanatçısı Jan Böhmermann ZDF kanalında Erdoğan'a ağır hakaretler içeren bir şiir yayınladı. ZDF kanalı, programı yayın ilkelerine aykırı olduğu gerekçesiyle yayından kaldırdı.








Etiketler: Almanya  Başbakanı  Merkel  Den  ‘Erdoğan    Şiirine  Sert  Tepki    haber

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