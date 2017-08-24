Tarihçiler tarafından 20. yüzyılın ilk soykırımı olduğu düşünülen, Namibya ya da diğer adıyla Hererolar ve Nama soykırımı yüzünden Almanya, Namibya Hükümeti'nden özür dileyip, bir miktar tazminat vermeyi kabul etti.

Almanya, şimdilerde Namibya Hükümeti'nin uzun süren mücadelesi sonucunda geçmişte uyguladığı işkence ve soykırımı kabul edip, tazminat ödemeye hazırlanıyor.

SOYKIRIM BİRÇOK ÜLKE TARAFINDAN KABUL EDİLMİŞTİ

Almanlar, 1904 ile 1907 yılları arasında, 1908 de Alman birliği tekrar kuruluncaya kadar yaklaşık 100 bin Afrikalı öldürülmüşlerdi. Hatta kesilen yüzlerce kafayı beyaz adamın üstünlüğünü kanıtlamak gibi araştırmalarda kullanan Almanya'nın yaptığı bu soykırım Almanya dışında diğer birçok ülke tarafından kabul edilmişti.

BİNLERCE İNSAN ÖLMÜŞTÜ

O dönem sömürge peşinde olan Almanya, kendilerine Namibya bölgesini bulmuş, hayvancılık ile uğraşan yerli halk Hererolar'a işkence ve zulümler yapmışlardı. Binlerce insanın öldüğü toplama kamplarında, isyan başlatan Cornelius Frederics adlı efsanevi bir Nama savaşçısı da ölmüştü.

20. YÜZYILIN İLK SOYKIRIMI OLARAK TARİHE GEÇTİ

Tarihçiler ise bu katliamı 20. Yüzyılın ilk soykırımı ilan ediyor. Wall Street Journal'a göre en az 60,000 insan Herero ve Nama'dan ya sürüldü yada öldürüldü. Şimdi ise Namibya bu katliamı gerçekleştiren Almanya'dan resmi bir özür bekliyor ve soykırımı kabul etmesini ve tazminat ödemesini istiyor. Bir yıldan fazla süren görüşmeler sonucunda Berlin, soykırımı kabul ederek özür dileyeceğini hatta bir miktar da tazminat ödeyeceğini kabul etti. Detayların henüz netleşmediği görüşmeler sürüyor.

SÖMÜRGECİLİK YAPAN DİĞER ÜLKELER ÖZÜR DİLEMEMİŞTİ

Almanya'nın Namibya Büyükelçisi, dünyanın kendilerini "çok yakından" izlediğini söyledi. Belçika, Fransa ve Britanya gibi devletler yapmış oldukları sömürgecilik faaliyetleri, köle ticareti ve suikastlerden dolayı üzüntü duyduklarını belirtmişler fakat resmi olarak bir özür dileme yada tazminat ödeme teklifinde bulunmamışlardı.

ALMANYA'NIN TAVRI ÖRNEK TEŞKİL EDEBİLİR

Amerikan Başkanı Obama da geçen yıl atom bombası kurbanlarını anmak icin Hiroşima'ya yapmış olduğu ziyarette özür dilemekten sakınmıştı. Japonya ise Japon ordusu tarafından cinsel istismara uğramış Güney Koreli kadınlar için 2015 yılında 9 Milyon Dolar ödemiş ve özür dilemişti. Almanya'nın Afrika'da işlemiş olduğu katliam için bulacağı çözüm benzer karanlık geçmişleri olan ülkeler için örnek oluşturacak.

Kaynak: haberinburada