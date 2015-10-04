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almanların iddiası: türkiye'ye 2 milyon suriyeli gelecek

ALMANLARIN İDDİASI: TÜRKİYE'YE 2 MİLYON SURİYELİ GELECEK

Türkiye’nin iki milyon Suriyeli mülteciye daha kapılarını açacağı öne sürüldü.

Tarih : 04 Ekim 2015, 20:04
Puan Ver : Almanların İddiası: Türkiye'ye 2 Milyon Suriyeli Gelecek(0/10)


Habere göre, AB ve Türkiye, mültecilerin Avrupa'ya akınını durdurma konusunda plan hazırladı. Gazetenin Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung'a (FAS) dayandırdığı haberde, Türkiye'nin Yunanistan sınırlarını daha sıkı koruma konusunda söz verdiği öne sürüldü. Yunanistan ve Türk güvenlik birimlerinin Frontex koordinasyonunda Ege kıyılarında mültecileri takip edeceği kaydedilen haberde, insan Kaçakçılığı yapan gemilerin durdurularak, mültecilerin tamamının Türkiye'ye geri gönderileceği yer aldı.










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