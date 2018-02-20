UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Bayern Münih- Beşiktaş maçı için artık geri sayıma geçildi.

Mücadelenin başlamasına kısa bir süre kala, taraftarlar maçın oynanacağı Allianz Arena'yı doldurmaya başladı.

Beşiktaş'ın Lyon'la oynadığı maçta yaşananlar nedeniyle UEFA, Beşiktaş'a şartlı ceza vermiş, bu nedenle Siyah-Beyazlı yönetimde bu sene Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçlara taraftar götürmemişti.

BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARA BİLET SATILMAYACAĞI DUYURULMUŞTU

İki takımın eşleşmesinin belli olmasının ardından Bayern Münih cephesi Beşiktaşlı taraftarlara bilet satmayacaklarını duyurmuştu.

Ancak bireysel olarak bilet almayı başaran birçok Beşiktaşlı ve Türk taraftar, Allianz Arena'ya akın etti, binlerce Bayern taraftarına karşı 'Beşiktaş' sesleriyle tribünleri inletti.

Maçın başlamasının ardından Beşiktaş taraftarının deyim yerindeyse Allianz Arena'ya yaptığı ' 'Truva"yı kaç kişiyle gerçekleştirdiği de netleşecek.

Kaynak: haberinburada