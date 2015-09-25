Almanya, daha VW sarsıntısının şokunu atlatamadan, emisyon krizine bir kurban daha verdi. VW'nin ardından BMW'nin de bir SUV modelinde emisyonu 11 kat düşük gösterdiği iddia ediliyor. BMW hisseleri sert düştü



Alman dev Volkswagen'in (VW) bazı dizel Otomobillerinde yazılım oyunuyla, emisyon değerini olduğundan 40 kat düşük göstermesinin sonrası bu kez de bir diğer Alman dev olan BMW'nin başı dertte.







ABD'de yapılan testlerde hile yaptığı ortaya çıkan ve 18 milyar dolarlık cezaya çarptırılması gündemde olan VW'nin ardından BMW'nin de X3 xDrive 20d modelinde emisyon değerlerini olduğundan 11 kat düşük gösterdiği iddia edildi. Almanya'nın önde gelen dergilerinden Auto Bild'in yayımladığı belgelere göre ABD'de VW'nin testlerini yapan otoritenin bu kez de BMW'nin açığını yakaladığı öne sürülüyor.







Bu gelişme sonrası, dün BMW'nin Frankfurt borsasındaki hisseleri bir anda yüzde 9.3 düşüş yaşadı.