O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

almanlar dökülüyor! şimdide bmw...

ALMANLAR DÖKÜLÜYOR! ŞİMDİDE BMW...

Almanya, daha VW sarsıntısının şokunu atlatamadan, emisyon krizine bir kurban daha verdi. VW'nin ardından BMW'nin de bir SUV modelinde emisyonu 11 kat düşük gösterdiği iddia ediliyor. BMW hisseleri sert düştü

Tarih : 25 Eylül 2015, 10:38
Puan Ver : Almanlar Dökülüyor! Şimdide Bmw...(8/10)9


Alman dev Volkswagen'in (VW) bazı dizel Otomobillerinde yazılım oyunuyla, emisyon değerini olduğundan 40 kat düşük göstermesinin sonrası bu kez de bir diğer Alman dev olan BMW'nin başı dertte.



ABD'de yapılan testlerde hile yaptığı ortaya çıkan ve 18 milyar dolarlık cezaya çarptırılması gündemde olan VW'nin ardından BMW'nin de X3 xDrive 20d modelinde emisyon değerlerini olduğundan 11 kat düşük gösterdiği iddia edildi. Almanya'nın önde gelen dergilerinden Auto Bild'in yayımladığı belgelere göre ABD'de VW'nin testlerini yapan otoritenin bu kez de BMW'nin açığını yakaladığı öne sürülüyor.



Bu gelişme sonrası, dün BMW'nin Frankfurt borsasındaki hisseleri bir anda yüzde 9.3 düşüş yaşadı.








Etiketler: Almanlar  Dökülüyor  Şimdide  Bmw    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER