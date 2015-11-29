ALMANLAR 1200 ASKER YOLLUYOR, TORNADOLAR İNCİRLİK'E Mİ?
Almanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Volker Wieker, Suriye'de DAEŞ'e karşı mücadelede kullanılmak üzere Almanya'nın göndereği Tornado keşif uçaklarının konuşlanacağı yerler konusunda Türkiye ve Ürdün ile görüşüldüğünü bildirdi.
Wieker, Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, Suriye'de görev yapacak keşif uçakları, bir fırkateyn ve bir yakıt ikmal uçağı için yaklaşık bin 200 askerin bölgeye gönderileceğini belirtti.
Alman Genelkurmay Başkanı, gönderilecek 4 ila 6 keşif uçağının silah taşımayacağını kaydederek "Uçakların İncirlikte ve Amman'da konuşlandırılması için Türkiye ve Ürdün ile karşılıklı görüşmeler sürüyor" dedi.
Volker Wieker, "Koalisyon güçlerinin bombalama yapmak için yeterince güç ve araçları var. İhtiyaç duyulan, karada neler olduğunun tespit edilmesi. Bu konuda bizim Tornado uçaklarımızın çok katkısı olacak" dedi.
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