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almanlar 1200 asker yolluyor, tornadolar incirlik'e mi?

ALMANLAR 1200 ASKER YOLLUYOR, TORNADOLAR İNCİRLİK'E Mİ?

Almanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Volker Wieker, Suriye'de DAEŞ'e karşı mücadelede kullanılmak üzere Almanya'nın göndereği Tornado keşif uçaklarının konuşlanacağı yerler konusunda Türkiye ve Ürdün ile görüşüldüğünü bildirdi.

Tarih : 29 Kasım 2015, 09:47
Puan Ver : Almanlar 1200 Asker Yolluyor, Tornadolar İncirlik'e Mi?(7/10)7


Wieker, Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, Suriye'de görev  yapacak keşif uçakları, bir fırkateyn ve bir yakıt ikmal uçağı için yaklaşık bin  200 askerin bölgeye gönderileceğini belirtti.

 

Alman Genelkurmay Başkanı, gönderilecek 4 ila 6 keşif uçağının silah  taşımayacağını kaydederek "Uçakların İncirlikte ve Amman'da konuşlandırılması  için Türkiye ve Ürdün ile karşılıklı görüşmeler sürüyor" dedi.

 

Volker Wieker, "Koalisyon güçlerinin bombalama yapmak için yeterince  güç ve araçları var. İhtiyaç duyulan, karada neler olduğunun tespit edilmesi. Bu  konuda bizim Tornado uçaklarımızın çok katkısı olacak" dedi.








Etiketler: Almanlar  1200  Asker  Yolluyor  Tornadolar  İncirlik  E  Mi    haber

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