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alman yolcu uçağında bomba alarmı

ALMAN YOLCU UÇAĞINDA BOMBA ALARMI

Almanya'da dün Air Berlin havayollarına ait bir uçağa havadayken bomba ihbarı yapıldı. Yoğun güvenlik önlemleri altında Hamburg Havaalanı'na inen uçakta yapılan aramada bombaya rastlanmadı.

Tarih : 20 Haziran 2016, 11:31
Puan Ver : Alman Yolcu Uçağında Bomba Alarmı(6/10)5


Almanya'da dün Air Berlin havayollarına ait bir uçağa havadayken bomba ihbarı yapıldı. Yoğun güvenlik önlemleri altında Hamburg Havaalanı'na inen uçakta yapılan aramada bombaya rastlanmadı.



Hamburger Morgenpost gazetesinin haberine göre, olay dün yerel saatle 17.20 sıralarında gerçekleşti. Kimliği belirsiz bir şahsın yapmış olduğu bomba ihbarı üzerine, Alman Air Berlin havayollarına ait AB6306 sefer sayılı Münih - Hamburg seferini yapan uçak, sıkı güvenlik önlemleri altında yerel saatle 18.34'te Hamburg Havaalanı'na iniş yaptı. Uçağın inişi sırasında güvenlik sebebiyle Hamburg hava sahası başka uçuşlara kısa süreli olarak kapatıldı. Uçakta bulunan 170 yolcu ve 8 mürettebat güvenli bir şek








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