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ALMAN YOLCU ATATÜRK HAVALİMANI'NDA HAYATINI KAYBETTİ


ALMAN YOLCU ATATÜRK HAVALİMANI'NDA HAYATINI KAYBETTİ
Tarih : 28 Nisan 2016, 11:42
Puan Ver : Alman Yolcu Atatürk Havalimanı'nda Hayatını Kaybetti(5/10)6


Atatürk Havalimanı'nda fenalık geçiren Alman yolcu hayatını kaybetti.



Alman vatandaşı, Nikolay Usov (55) dün gece saat 23.55'te TK-1706 sefer sayılı Stuttgart uçağıyla İstanbul Atatürk Havalimanı'na geldi.Pasaport kontrolünden geçip valizlerini alan Usov, dışarıda kendisini bekleyen teyzesinin oğlu ile telefonla konuşarak nefes almakta zorlandığını bildirdi.



Valizleri ile yolcu salonunda çıkan Nikolay Usov, birden fenalaşarak yere yığıldı.



45 DAKİKA KALP MASAJI



İhbar üzerine olay yerine gelen havalimanı sağlık ekibi, yolcuya 45 dakika kalp masajı yaptı. Ancak Nikolay Usov yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Alman yolcunun cenazesi Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.



Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Usov'un tansiyon ve nefes darlığı hastası olduğu, geceleri yatarken nefes alma cihazıyla yattığı öğrenildi.








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