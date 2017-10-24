ALMAN TAKIMI WOLFSBURG, CENK TOSUN'U TAKİBE ALDI
Beşiktaş'ın yıldızı parlayan oyuncusu Cenk Tosun'un talipleri artmaya devam ediyor. İngiliz kulüplerinden sonra Almanya'dan Wolfsburg da Tosun'u takibe aldı.
Beşiktaş'ta özellikle Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği üstün performansla yabancı kulüplerin radarına girmeyi başaran Cenk Tosun'un talipleri her geçen gün artmaya devam ediyor.
Sezon başında Crystal Palace'a gitmesi gündeme gelen ama ödeme planında anlaşılamadığı için transferi gerçekleşmeyen başarılı forvetin yeni talibi ise Almanya'dan.
GOMEZ'İN TAKIMI WOLFSBURG DEVREYE GİRDİ
Talk Sport'un haberine göre eski Beşiktaşlı Mario Gomez'in de formasını giydiği Wolfsburg, Cenk Tosun'u takibe aldı. Alman kulübünün yakın zamanda Cenk için Beşiktaş yönetimiyle iletişime geçmesi bekleniyor.
Haberde ayrıca Cenk ile Newcastle United ve Crystal Palace'ın da ilgilendiği, Milan'ın da devre arasında teklif yapabilecek kulüpler arasında olduğu yazıldı.
Kaynak: haberinburada
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