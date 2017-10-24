Doğa Harikası Gölcük İmara Açılıyor
Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım
Kadroya Alınan Taşeronlar Ssk'lı Olarak Çalışmaya Devam Edecek
Krallar Gibi Karşılanan Yıldız Futbolcu, Sessizce Ayrılıyor
Gölcük İmar İhalesini Kurtuluş Tokcan Kazandı
Bedava Tatil Yapayım Derken 30 Bin Liranızı Kaybetmeyin!
Bahis Şirketi İddaa, Fenerbahçe'yi İlk Kez Ligin Favorisi Gösterdi
Günde 4 Saat Çalışıp 6 Bin Lira Kazanıyorlar
Türkiye Uçan Otomobil İçin Harekete Geçti! 2020'de Uçuşa Çıkacak
Bitcoin'in Filmi Çekiliyor
Yabancı Sınırı Olsa Köşeyi Dönecek Olan Volkan, Boşta Kaldı
Güney Koreli Sanal Para Borsası İflas Başvurusunda Bulundu
Dolar Düşüşe Geçti
Rahatsızlanan Rıdvan Dilmen, Canlı Yayına Çıkamadı
Ünlü Sporcu, Bir Kez Daha Doping Cezasıyla Karşı Karşıya
Türkiye'de Eğitim Harcamaları 160 Milyar Lirayı Aştı
Tudor'un Kovulması Hırvatistan Basınında: Kötü Sonuçlar, Sonunu Getirdi
Ab Komisyonu'ndan Ikea'ya Vergi Kaçakçılığı Soruşturması
Bitcoin'in En Büyük Borsası Bıtfınex Oldu
Galatasaray, Emrah Bayraktar'a Emanet

Alman Takımı Wolfsburg, Cenk Tosun'u Takibe Aldı

ALMAN TAKIMI WOLFSBURG, CENK TOSUN'U TAKİBE ALDI

Beşiktaş'ın yıldızı parlayan oyuncusu Cenk Tosun'un talipleri artmaya devam ediyor. İngiliz kulüplerinden sonra Almanya'dan Wolfsburg da Tosun'u takibe aldı.

Tarih : 24 Ekim 2017, 13:50
Puan Ver : Alman Takımı Wolfsburg, Cenk Tosun'u Takibe Aldı(6/10)2

Beşiktaş'ta özellikle Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği üstün performansla yabancı kulüplerin radarına girmeyi başaran Cenk Tosun'un talipleri her geçen gün artmaya devam ediyor.

Sezon başında Crystal Palace'a gitmesi gündeme gelen ama ödeme planında anlaşılamadığı için transferi gerçekleşmeyen başarılı forvetin yeni talibi ise Almanya'dan.

GOMEZ'İN TAKIMI WOLFSBURG DEVREYE GİRDİ

Talk Sport'un haberine göre eski Beşiktaşlı Mario Gomez'in de formasını giydiği Wolfsburg, Cenk Tosun'u takibe aldı. Alman kulübünün yakın zamanda Cenk için Beşiktaş yönetimiyle iletişime geçmesi bekleniyor.

Haberde ayrıca Cenk ile Newcastle United ve Crystal Palace'ın da ilgilendiği, Milan'ın da devre arasında teklif yapabilecek kulüpler arasında olduğu yazıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Alman  Takımı  Wolfsburg  Cenk  Tosun  U  Takibe  Aldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER