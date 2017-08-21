Alman ekibi Hamburg, Galatasaray'da forma giyen 23 yaşındaki Sinan Gümüş'ün transferi için 6 milyon Euro teklif etti.

Galatasaray'dan ayrılmak isteyen Sinan Gümüş için Almanya Bundesliga ekibi Hamburg 6 milyon Euro'luk teklifte bulundu. Sky Sport Almanya'nın kendi kaynaklarına dayandırdığı haberde, sarı-kırmızılı takımdan ayrılmak istediğini yönetime ileten 23 yaşındaki futbolcunun Hamburg'a transfer olacağı belirtildi.

TEKLİF 6 MİLYON EURO

Sky Sport'un haberine göre, Augsburg ile oynadıkları Bundesliga maçında çapraz bağları kopan ve yaklaşık 7 ay sahalardan uzak kalması beklenen Nicolai Müller'in boşluğunu Sinan ile doldurmayı planlayan lacivert-beyazlı kulüp, gurbetçi oyuncu için Galatasaray'a 6 milyon Euro'luk teklifte bulundu.

SİNAN DA TRANSFERE SICAK BAKIYOR

Sinan Gümüş, sezon başından beri takımdan ayrılmak istediğini Galatasaray yönetimine bildirmişti. Almanya'da doğup büyüyen gurbetçi oyuncu Bundesliga ekibi Hamurg'un bu teklifine oldukça sıcak bakıyor.

TARAFTAR SİNAN'I İSTEMİYOR

Öte yandan Galatasaray taraftarı da Sinan Gümüş'ü takımda görmek istemiyor. Takımdan ayrılmak istediğini sık sık dile getiren genç oyuncu ligin ilk haftası oynanan Kayserispor maçında oyuna girdikten sonra sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından ıslıklanmıştı.

Kaynak: haberinburada