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Alman Şirketi Bosch, Gerginliğe Rağmen Türkiye'ye Yatırıma Devam Ediyor

ALMAN ŞİRKETİ BOSCH, GERGİNLİĞE RAĞMEN TÜRKİYE'YE YATIRIMA DEVAM EDİYOR

Almanya ile Türkiye arasında yaşanan siyasi gerginliğe rağmen Bosch, Türkiye yatırımlarına devam ediyor. Bosch'un Türkiye Başkanı Young, "Bu yıl Türkiye'ye 650 milyon TL yatırım yapacağız" dedi.

Tarih : 21 Temmuz 2017, 09:20
Puan Ver : Alman Şirketi Bosch, Gerginliğe Rağmen Türkiye'ye Yatırıma Devam Ediyor(6/10)2

Almanya ile Türkiye arasında yaşanan siyasi gerginliğe rağmen Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Steven Young, "Yatırımlarımıza 2017'de devam ediyoruz. Bu sene Türkiye'ye grup olarak 650 milyon lira yatırım yapıyoruz ve bu yatırımın aslan payı da Bursa'ya gelecek" dedi.

"TÜRKİYE EN BÜYÜK YATIRIMI ÇEKEN ÜLKELERDEN BİRİ"

Bosch Türkiye'nin de geçen sene büyüdüğünü, cirosunu yüzde 14'lük artışla 12 milyar liraya çıkardığını anlatan Young, "Yatırımlarımıza devam ettik ve grup olarak Türkiye'ye 750 milyon lira yatırım gerçekleştirdik. Bu anlamda Bosch'un globalinde Türkiye 4. en büyük yatırımı çekmiştir. Bu anlamda Türkiye, Bosch için çok önemli bir ülkedir" diye konuştu. Young, istihdamını da artıran Bosch Türkiye›nin çalışan sayısının 17 bini aştığını, bu anlamda Türkiye›nin Avrupa›da Almanya›dan sonra en büyük, dünyada ise 5'in büyük ülke konumunda bulunduğunu belirtti.

GÜVENİMİZ TAM

Steven Young, Almanya ile Türkiye arasındaki krizin kendilerini hiç etkilemediğini, Türkiye'de 5 fabrikada 17 bin çalışanları ile 12 milyar ciro yaptıklarını da hatırlatarak, "Yatırımlarımızı bire bir gerçekleştirdik. Yüzde 10 büyüyoruz. Türkiye'de iyi bir yatırım ortamı var. Cazip teşvikler var. Bu; Bosch'un Türkiye'deki operasyonlara ve Türkiye'ye olan güveninin göstergesidir. 15 Temmuz'da endişelenmedik. Türkiye'de yatırımlarımıza devam ediyoruz. 106 yıldır Türkiye'deyiz. Türkiye çok şeyler gördü bu dönemde. Artan bir şekilde varlığımızı devam ettirdik.

SÜRÜCÜSÜZ OTOLAR GELİYOR

Bosch'un geleceği şekillendiren teknolojileri hakkında bilgi veren Young, "Sürücüsüz araçlar teknolojisi hızla gelişiyor. 4 kademe var. 2.kademenin sonuna yaklaşıyoruz. Henüz daha aracın her türlü koşullarda kendi kendini sürecek şartlarda değiliz. Üzerindeki yardımcı ekipmanlar, radar, sensör, kameralarla faydalanılarak araç üzerindeki yazılımla araç kendini sürebiliyor. Dışarıdan gelen etkileri algılayıp bir sürücü gibi hızlı bir şekilde bunlara etki verebilmesi için yapay zekaya ihtiyacımız var. Bir yapay zeka merkezi kurduk. 2023- 2024 yılları hedefimiz. 4.seviyeye ulaşmak ve bu anlamda araçların her türlü koşullarda kendi kendini sürebilir hale gelmesini istiyoruz. 2023'ten itibaren araçlar kendi kendini kullanabilir hale geldikten sonra trafik kazaları kademeli olarak tarihe karışacak" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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