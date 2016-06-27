

Türkiye ile Almanya arasında bir haftadır süren İncirlik Üssü'nü ziyaret krizi yeni bir boyut kazandı. Türkiye, Almanya Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ralf Brauksiepe ve milletvekillerinin ziyaretini onaylamamakta direnince bu kez Alman Savunma Bakanı İncirlik Üssü'nde görevli Alman askerlerini ziyaret etmek için Türkiye'ye gelme kararı aldı. Federal Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, önümüzdeki günlerde İncirlik'e gideceğini duyururken "Ben daha önce hiç böyle bir şey yaşamadım" tepkisini gösterdi.







TÜRKİYE'YE ANLATACAĞIM







Bild am Sonntag gazetesine konuşan Almanya Savunma Bakanı şöyle dedi: "Alman Savunma Bakanlığı yetkililerinin Alman askerlerinin durumunu incelemek için onların olduğu yeri ziyaret etmeleri çok doğal. Bu yüzden ben önümüzdeki günlerde İncirlik'e gideceğim. Oradaki askerlerle durumlarını konuşacağım. Türkiye'ye Alman ordusunun bir parlamento ordusu olduğunun ne anlama geldiğini de anlatacağım. Aynı parlamenterler Suriye'den atılacak füzelere karşı Patriot Füze Savunma Sistemi'nin Türkiye'ye gönderilmesi için el kaldırdı."







Alman Bakan, ziyaret krizi nedeniyle Almanya'nın İncirlik'te üs kurma planından vazgeçip geçmeyeceğine illişkin de "Öncelikle oraya gidip bilgi edinmek benim için öncelikli. Biz ocak ayında Tornadolarımızı İncirlik'e gönderdiğimizde Türkler sevinmişlerdi. Ege'de başarılı ortak operasyonlar yapıyoruz. Benim amacım bunu sürdürmek" dedi. Ankara, Alman Savunma Bakanlığı Müsteşarı ve bir grup Alman milletvekilinin IŞİD'e karşı Koalisyon Güçleri'yle birlikte savaşan Alman askerlerinin durumunu yerinde görmek için İncirlik Üssü'ne temmuzda yapmayı planladığı ziyareti onaylamayınca iki ülke arasında kriz çıkmıştı. Alman Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin Berlin Maslahatgüzârı Ufuk Gezer'i geçtiğimiz perşembe günü bakanlığa çağırıp, ziyaret konusunda kararlı olduklarını anlatmışlardı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise "Askeri olmayan heyetlerin özellikle siyasetçilerin İncirlik ziyaretini uygun görmüyoruz" demişti.







PATRİOT DESTEĞİ







Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından 2012 yılında Türkiye sınır güvenliğinin sağlanması için NATO'ya başvurunca Alman hükümeti, Federal Meclis'in kararıyla Kahramanmaraş'ta Patriot Savunma Sistemi kurmuştu. Sistem 2 yıl sonra kaldırılmıştı.







1915 YÜZÜNDEN







Türkiye'nin Alman heyetine İncirlik'i ziyaret için onay vermediği bilgisini geçen hafta Korgeneral Dieter Warnecke Federal Meclis Savunma Komisyonu üyelerine iletmişti. Alman Korgeneral, Türkiye'nin tutumunun Federal Meclis'in aldığı soykırım kararıyla ilgili olduğunu da söylemişti Alman Federal Meclisi, 2 Haziran'da yaptığı oturumda, 1915 Olayları'nı 'Ermeni Soykırımı' olarak kabul edince iki ülke arasında kriz çıkmıştı. Türkiye, Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni Karslıoğlu'nu geri çekip yeni büyükelçi atamıştı. Yeni büyükelçinin görevine ne zaman başlayacağı henüz belli değil. Türkiye ile Almanya arasında bir gerginlik de terör örgütü IŞİD'e karşı mücadele eden Peşmerge güçlerine silah yardımı konusunda yaşanmıştı. Ankara, Berlin'i verdiği silahların terör örgütlerine geçeceği konusunda uyarmış, silahların bir kısmının pazarda satıldığı ortaya çıkmıştı.